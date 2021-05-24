ПЛЕЙМЕЙКЕР

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Головин, «Ювентус» и «Ливерпуль» вышли в ЛЧ, Овечкин покинул Кубок Стэнли, Канада заваливает ЧМ

Головин, «Ювентус» и «Ливерпуль» вышли в ЛЧ, Овечкин покинул Кубок Стэнли, Канада заваливает ЧМ

«Плеймейкер» подводит итоги минувших дня и ночи в мировом спорте. «Монако» с Головиным и «Аталанта» с Миранчуком сыграют в Лиге чемпионов Последними из топ-5 европейских национальных чемпионатов завершились в воскресенье турниры во Франции и Италии.

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