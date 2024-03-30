Социальный фонд Карелии предупреждает о новом виде мошенничества

Отделение Социального фонда России по Республике Карелия предостерегает жителей региона от мошенников В адрес отделения Соцфонда России по Карелии поступают сообщения жителей региона об участившихся случаях мошенничества по новой схеме.
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