Иордания обвинила Израиль в эскалации на Западном берегу и в секторе Газа

Мировое сообщество, считает МИД Иордании, должно действовать твердо и однозначно, чтобы остановить шаги Израиля, которые, как утверждается, закрепляют оккупацию Западного берега, подрывают надежду палестинцев на справедливый мир, мешают стабилизации и прекращению страданий в Газе и лишают весь регион права на безопасность и мирную жизнь.