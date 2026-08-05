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Журнал «Профиль»

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Иордания обвинила Израиль в эскалации на Западном берегу и в секторе Газа

Иордания обвинила Израиль в эскалации на Западном берегу и в секторе Газа

Мировое сообщество, считает МИД Иордании, должно действовать твердо и однозначно, чтобы остановить шаги Израиля, которые, как утверждается, закрепляют оккупацию Западного берега, подрывают надежду палестинцев на справедливый мир, мешают стабилизации и прекращению страданий в Газе и лишают весь регион права на безопасность и мирную жизнь.

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