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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андрей Кириленко: «Когда меня выбрали на драфте, ощущения, что я в НБА, не было»

Нынешний президент РФБ в 1999 году стал первым баскетболистом из России, которого выбрали на драфте НБА («Юта», 24-й номер).

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