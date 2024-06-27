«И будешь ты царицей мира...»

К 210-летию поэта в Вахтанговском театре представили музыкально-литературную композицию «Демон. Приношение Лермонтову» Поэму Лермонтова «Демон», в сопровождении Национального академического оркестра народных инструментов России имени Н.
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