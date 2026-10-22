Суд в Петербурге приговорил мужчину к одному году и трём месяцам колонии строгого режима за то, что в ночь на 30 сентября 2025 года он залил жидкостью Вечный огонь на мемориале «Борцам революции».
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