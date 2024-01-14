Антонов придумал наказание для Киркорова и Лолиты

Композитор выступил с инициативойСкандальное поведение отечественных звезд, принявших участие в так называемой "голой вечеринке", вызвало возмущение и негодование не только у обычных людей, но у других знаменитостей.
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