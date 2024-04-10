В Бурятии сотрудники наркоконтроля регионального МВД поговорили со студентами колледжа о незаконном обороте наркотиков и его последствиях

В рамках федеральной межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Чистое поколение - 2024» в Иволгинском районе Республики Бурятия сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального МВД встретились с руководящим и педагогическим составом, студентами Колледжа традиционных искусств народов Забайкалья.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии