В Бурятии сотрудники наркоконтроля регионального МВД поговорили со студентами колледжа о незаконном обороте наркотиков и его последствиях

В рамках федеральной межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Чистое поколение - 2024» в Иволгинском районе Республики Бурятия сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального МВД встретились с руководящим и педагогическим составом, студентами Колледжа традиционных искусств народов Забайкалья.