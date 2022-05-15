Мировое обозрение

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Российские ракетные войска за ночь уничтожили 26 единиц украинской боевой техники

Российские ракетные войска за ночь уничтожили 26 единиц украинской боевой техники

globallookpress.com/Pravda Komsomolskaya/Russian Look Ракетные войска и артиллерийские подразделения Вооруженных сил РФ в течение ночи нанесли удары по шести пунктам управления украинской армии, говорится в сообщении Министерства обороны России.

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