Глава НПО в Грузии объявил президента единственной легитимной властью

Единственным легитимной властью Грузии является президент Саломе Зурабишвили, заявил исполнительный директор «Transparency International Грузия» (организация, признанная нежелательной в РФ) Эки Гигаури 30 ноября, сообщил Telegram-канал Alt News Info.
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