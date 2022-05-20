Домик для орхидей: устройте своих красавиц эстетично и с комфортом

Орхидеи — идеальные комнатные растения: они довольно неприхотливы, красиво и долго цветут. Одна беда — коллекцию экзотических красавиц вряд ли удастся с комфортом поселить в готовое длинное кашпо, ведь у них есть специфические потребности.