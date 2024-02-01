Фрачник: насекомое, которое массово уничтожает борщевик

Борщевик Сосновского — медоед от мира растений. Ему плевать на всё. Его не убить стандартной прополкой, ему нестрашны даже самые токсичные пестициды, а его сок при обширных поражениях и вовсе может убить.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии