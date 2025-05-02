Без права на забвение. К 80-летию Великой Победы

Росархив совместно с Минкультуры, Минобороны, ФСБ, МИД России, Российским историческим обществом при участии архивных учреждений и музеев представляют выставку архивных документов, артефактов, показывающих важнейшие события Великой Отечественной войны и преступления нацистов и их пособников.
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