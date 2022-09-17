Ряду россиян анонсировали повышение зарплаты с 1 октября

Доцент РЭУ Тимофеев заявил о повышении зарплаты ряда бюджетников на 4-6% с 1 октября Доцент кафедры экономики РЭУ имени Доцент РЭУ Тимофеев заявил о повышении зарплаты ряда бюджетников на 4-6% с 1 октября Доцент кафедры экономики РЭУ имени Г.