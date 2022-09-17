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Ряду россиян анонсировали повышение зарплаты с 1 октября

Ряду россиян анонсировали повышение зарплаты с 1 октября

  Доцент РЭУ Тимофеев заявил о повышении зарплаты ряда бюджетников на 4-6% с 1 октября Доцент кафедры экономики РЭУ имени  Доцент РЭУ Тимофеев заявил о повышении зарплаты ряда бюджетников на 4-6% с 1 октября Доцент кафедры экономики РЭУ имени Г.

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