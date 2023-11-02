В Новокузнецке Кемеровской области благодаря советам сына-полицейского горожанка не стала жертвой мошенников и помогла задержать приехавшего к ней за деньгами курьера

Накануне оперуполномоченному отделения по раскрытию квалифицированных мошенничеств и преступлений, совершенных с использованием информационно телекоммуникационных технологий отдела уголовного розыска УМВД России по г.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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