Почему людям обязательно нужно есть яйца каждый день

Майя Maja

По 2 штуки в день, при условии, что вы еще кушаете немножко курочку или рыбку в течении дня с гарниром из овощей и кашек разных.. Белый хлеб исключить и молоко ( оно не усваивается поджелудочной в пожилом и старческом возрасте). Только кисломолочные продукты. Максимал для пожилиых в день ученые говорят 5 штук . Это уж совсем если бековой пищи вы вообще никакой не употребляете((