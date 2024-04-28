Сказка для двоих
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Сказка для двоих

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Почему людям обязательно нужно есть яйца каждый день

Почему людям обязательно нужно есть яйца каждый день

Диетологи рекомендуют людям пожилого возраста добавлять куриные яйца в ежедневный рацион.

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Комментарии
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Людмила Семенова
Статья полезная, но не полная. Хотелось бы узнать минимальное количество штук в день пожилым людям.
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12 час.
АМ
Алиса Майская
И маскимальное количество было бы интересно узнать)
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9 час.
Майя Maja
По 2 штуки в день, при условии, что вы еще кушаете немножко курочку или рыбку в течении дня с гарниром из овощей и кашек разных.. Белый хлеб исключить и молоко ( оно не усваивается поджелудочной в пожилом и старческом возрасте). Только кисломолочные продукты. Максимал для пожилиых в день  ученые говорят 5 штук . Это уж совсем если бековой пищи вы вообще никакой не употребляете((
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8 час.

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