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Регионы России

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OpenAI приостановила обучение передовой модели из-за технологических рисков

OpenAI приостановила обучение передовой модели из-за технологических рисков

Во время тестирования инженеры компании зафиксировали тревожные отклонения в поведении модели: система выдавала паттерны, которые не совпадали с заложенными ограничениями.

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