Финляндия копит силы для открытия границы с РФ

Хельсинки придает себе уверенности, строя защитный забор и открывая небо для американских B-52. Президент Финляндии Александр Стубб подписал закон «О выдворении» и на этой неделе он официально вступил в силу на срок до 22 июля 2025 года.
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