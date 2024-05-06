Дипломат Машков: России в будущем необходимо наращивать ракетный арсенал

Наблюдается увеличение роли ракетных вооружений России в будущем будет необходимо наращивать свой ракетный арсенал, чтобы «отбить охоту» у любых противников испытывать ее на прочность, сообщил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Григорий Машков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии