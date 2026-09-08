Слуцкий: В «Спартаке» нет ни одного игрока обороны, которого можно назвать королём надёжности - это поразительно

Российский тренер Леонид Слуцкий подробно объяснил, почему не верит в возможную победу московского «Спартака» в РПЛ этого сезона: - Мне много прилетело, когда я сказал, что не верю, что «Спартак» вдлинную поборется за чемпионство, потому что они могут пропустить когда угодно, с кем угодно, на любой минуте.