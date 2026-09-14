ES Scalp Opportunity – pdVAL Confluence at 7659 E-mini S&P 500 Futures CME_MINI:ES1! Chart_Champions Today’s ES level of interest comes in around the 7659 zone, where we have a strong cluster of confluence.
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