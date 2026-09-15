Кристина Орбакайте представила новую песню «Цветок»

10 сентября 2026 года состоялась премьера новой песни Кристины Орбакайте под названием «Цветок». Релиз сингла был организован музыкальным лейблом «Первое музыкальное».
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