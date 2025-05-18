Полиция в Румынии вывела кандидата в президенты с избирательного участка

Сотрудники полиции вывели кандидата в президенты Румынии, лидера националистической партии «Альянс за объединение румын» (AUR) Джеордже Симиона и фаворита отмененных в 2024 году выборов Кэлина Джеорджеску с избирательного участка в пригороде Бухареста Могошоая.