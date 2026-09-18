Дизайн завод на четыре дня превратился в центр современной музыки

Форум музыкальной индустрии открылся вчера на территории Дизайн завода на Большой Новодмитровской. Он продлится до конца недели.
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