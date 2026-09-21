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Калужские новости

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Скляр победил в Калужской области с 38,95% голосов

Скляр победил в Калужской области с 38,95% голосов

Геннадий Скляр из «Единой России» набрал 38,95% голосов в Калужской области, улучшив результат на 5,69 процентных пункта по сравнению с выборами 2021 года.

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