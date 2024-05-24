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Региональная Юридическая Служба

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Россиянам станет проще попасть в Зимбабве

Россиянам станет проще попасть в Зимбабве

Москва, 24 мая 2024 г. – Российским гражданам, возможно, скоро станет проще посещать Зимбабве. Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ) объявило о планах по разработке упрощенного визового режима со страной южной Африки.

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