Заинтересованы в нефти из России – Пакистан намерен нарастить поставки Татьяна АрестоваРана Ихсан Афзаль Хан, советник премьер-министра Пакистана, заявил о намерениях страны нарастить импорт нефти из России.
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