Неиспользуемые приложения представляют угрозу безопасности личных данных

Удаление неиспользуемых программ с гаджетов — одна из базовых мер цифровой безопасности. Такое мнение выразил РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике, координатор федерального проекта «Цифровая Россия» партии «Единая Россия» Антон Немкин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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