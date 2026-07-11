Как получить гражданство РФ? Юрист Дмитрий Фомов отвечает

Правда ли, что без брака и родственных связей путь к гражданству РФ закрыт? Какие критерии квоты решают всё и как набрать максимум баллов? Почему одобренная квота может сгореть за один день и как этого избежать? И зачем мужчинам при подаче на ВНЖ помнить о неотменённом требовании по контракту? Юрист Дмитрий Фомов ответил на вопросы российских соотечественни.
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