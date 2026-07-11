Как получить гражданство РФ? Юрист Дмитрий Фомов отвечает

Прав­да ли, что без бра­ка и род­ствен­ных свя­зей путь к граж­дан­ству РФ закрыт? Какие кри­те­рии кво­ты реша­ют всё и как набрать мак­си­мум бал­лов? Поче­му одоб­рен­ная кво­та может сго­реть за один день и как это­го избе­жать? И зачем муж­чи­нам при пода­че на ВНЖ пом­нить о неот­ме­нён­ном тре­бо­ва­нии по кон­трак­ту? Юрист Дмит­рий Фомов отве­тил на вопро­сы рос­сий­ских сооте­че­ствен­ни.