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Круговой об Игдисамове и ЦСКА: «Будем работать и показывать хороший футбол. Тем более у нас российский тренер, за которого все будут биться»

Вингер ЦСКА Данил Круговой заявил, что армейцы будут биться за своего тренера Дмитрия Игдисамова . — Чего ждать от ЦСКА в новом сезоне? Какие задачи стоят перед командой? — Не будем делать громких заявлений и много говорить на камеру.

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