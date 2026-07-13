Круговой об Игдисамове и ЦСКА: «Будем работать и показывать хороший футбол. Тем более у нас российский тренер, за которого все будут биться»

Вингер ЦСКА Данил Круговой заявил, что армейцы будут биться за своего тренера Дмитрия Игдисамова . — Чего ждать от ЦСКА в новом сезоне? Какие задачи стоят перед командой? — Не будем делать громких заявлений и много говорить на камеру.