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SPLETNIK

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Круз Бекхэм собирается начать музыкальную карьеру

Круз Бекхэм собирается начать музыкальную карьеру

Младший сын Виктории и Дэвида Бекхэм, 20-летний Круз, собирается начать свою музыкальную карьеру."Сейчас для Круза очень интересное время.

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