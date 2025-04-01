«Садулаев сделал из Казарцева клоуна. Взял и показал, что арбитр для него не авторитет и что он здесь главный. Это надо пресекать». Экс-арбитр Федотов о поведении игрока «Ахмата»

Бывший арбитр РПЛ высказался о моменте в матче 22-го тура между «Спартаком» и «Ахматом» (0:0). В конце первого тайма судья Василий Казарцев не вынес предупреждение игроку клуба из Грозного, несмотря на его несдержанное поведение на поле.
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