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Рязанские новости

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Парковка на газонах обошлась рязанцам в 8,7 миллиона рублей

Парковка на газонах обошлась рязанцам в 8,7 миллиона рублей

С начала года за парковку на газонах и площадках в Рязани оштрафовали 6318 нарушителей на 8,7 млн рублей, среди них 110 юридических лиц.

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