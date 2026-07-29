Три правила, которые не подводят: Верить. Работать. Не сворачивать Крымчане — люди дела ✊ тест тест.
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Три правила, которые не подводят: Верить. Работать. Не сворачивать Крымчане — люди дела ✊ тест тест.