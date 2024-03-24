В Югре в ДТП легковушки и микроавтобуса погибли три человека

В Югре на 93-м километре трассы Сургут — Когалым произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса «ГАЗель Next» и «Нивы», сообщил директор Департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский в соцсетях.
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