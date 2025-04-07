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Царьград

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Фестиваль "Сталкер" в Красноярске: 22 фильма о правах человека за 5 дней

Фестиваль "Сталкер" в Красноярске: 22 фильма о правах человека за 5 дней

В Красноярске с 14 по 18 апреля состоится кинофестиваль "Сталкер", посвященный фильмам о правах человека.

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