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Мировое обозрение

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Марина Мнишек. Путь к престолу Московского царства

Марина Мнишек. Путь к престолу Московского царства

Венчание Марины Мнишек и Лжедмитрия в Москве 8 мая 1606 г. Пушкин сказал о Марине Мнишек, что она «была самая странная из всех хорошеньких женщин, ослепленная только одною страстью – честолюбием, но в степени энергии, бешенства, какую трудно и представить себе».

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