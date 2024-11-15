Россия может ввести запрет на импорт семян из недружественных стран

В России хотят запретить ввоз некоторых семян из недружественных стран. По мнению экспертов, это позволит поддержать темпы развития российской селекции и семеноводства и приблизить выполнение показателей доктрины продбезопасности.
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