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Россия может ввести запрет на импорт семян из недружественных стран

Россия может ввести запрет на импорт семян из недружественных стран

В России хотят запретить ввоз некоторых семян из недружественных стран. По мнению экспертов, это позволит поддержать темпы развития российской селекции и семеноводства и приблизить выполнение показателей доктрины продбезопасности.

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