Профессор Дизен: НАТО готовится перебросить военных США к северным границам РФ

Североатлантический альянс планирует перебросить военных США к северным границам России. Норвегия, Финляндия и Швеция уже начали создавать для этого условия, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.
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