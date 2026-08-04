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Больничные в августе 2026 года: какой минимум можно получить

Больничные в августе 2026 года: какой минимум можно получить

МОСКВА, 4 августа, ФедералПресс. В августе 2026 года минимальный размер пособия по временной нетрудоспособности вырос благодаря увеличению МРОТ на 20,7%: дневной минимум теперь составляет 873,97 рубля, а выплата за 13 дней болезни – 11 361,61 рубля.

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