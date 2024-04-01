Пол Джордж реализовал 8 3-очковых и набрал 41 очко против «Шарлотт». Это его лучшие показатели в сезоне

Форвард «Клипперс» реализовал 8 3-очковых и набрал 41 очко в победной встрече с «Шарлотт» (130:118). За 40 минут на площадке Джордж также набрал 7 подборов, 4 передачи и 1 перехват при 14 из 21 с игры (8 из 12 из-за дуги) и 5 из 5 с линии.