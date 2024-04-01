НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

129 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Мамонов
    нам что от этой новости тоже скорбеть нужно начать ....а писаки ?Вондроушова сообщ...
  • Михаил Мамонов
    а вот обьясните нам пожалуйста зачем нам эта инфа о какой то там 7ой чешке и ее дедушке .Вондроушова сообщ...
  • Михаил Васильев
    Одни евреи ....Мирра Андреева сн...

Пол Джордж реализовал 8 3-очковых и набрал 41 очко против «Шарлотт». Это его лучшие показатели в сезоне

Пол Джордж реализовал 8 3-очковых и набрал 41 очко против «Шарлотт». Это его лучшие показатели в сезоне

Форвард «Клипперс» реализовал 8 3-очковых и набрал 41 очко в победной встрече с «Шарлотт» (130:118). За 40 минут на площадке Джордж также набрал 7 подборов, 4 передачи и 1 перехват при 14 из 21 с игры (8 из 12 из-за дуги) и 5 из 5 с линии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх