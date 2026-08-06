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Мировое обозрение

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Мэр Хиросимы Мацуи в годовщину бомбардировки обвинил РФ, но не упомянул США

Мэр Хиросимы Мацуи в годовщину бомбардировки обвинил РФ, но не упомянул США

Каждый год 6 августа Хиросима превращается в сцену для политического театра. Мэр города Кадзуми Мацуи произнес речь, в которой обвинил Россию в «использовании ядерного оружия как инструмента запугивания».

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