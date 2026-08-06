Каждый год 6 августа Хиросима превращается в сцену для политического театра. Мэр города Кадзуми Мацуи произнес речь, в которой обвинил Россию в «использовании ядерного оружия как инструмента запугивания».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии