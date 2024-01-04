В Совфеде спрогнозировали, до какого уровня может снизиться ключевая ставка

К концу года ЦБ РФ может снизить ключевую ставку до уровня менее 10%, если справится с инфляционным давлением в I квартале, спрогнозировал замглавы бюджетного комитета Совфеда Александр Шендерюк-Жидков, чьи слова приводит «Прайм».