Проект «Пятая колонна»: 80 000 шпионов - Нарышкин заявил о намерении США создать новую «пятую колонну» в России

Собственно, что и требовалось доказать. Все эти «звёзды», рэперы, писатели, журналисты, блогеры, лидеры мнений и прочая российская оппозиция были «пятой колонной», прикормленной и взрощенной США.
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