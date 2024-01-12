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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Проект «Пятая колонна»: 80 000 шпионов - Нарышкин заявил о намерении США создать новую «пятую колонну» в России

Проект «Пятая колонна»: 80 000 шпионов - Нарышкин заявил о намерении США создать новую «пятую колонну» в России

Собственно, что и требовалось доказать. Все эти «звёзды», рэперы, писатели, журналисты, блогеры, лидеры мнений и прочая российская оппозиция были «пятой колонной», прикормленной и взрощенной США.

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Комментарии
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владимир второв
Да..Испоганили страну....
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4 час.
Николай Денисов
Россиян учившихся в США по американским программам к власти и государственной службе не допускать! Категорически!
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2 час.
николай ткаченко
Нарышкину оченно надо стараться. Шпиёны могут быть рядом с ним.
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2 час.

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