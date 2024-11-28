Украина не эвакуирует тела своих солдат с курского направления

Военное руководство Украины не производит эвакуацию и не хоронит тела погибших в Курской области украинских солдат, заявил РИА Новости взятый в плен замкомандира взвода 25-го штурмового батальона 47-й отдельной мехбригады ВСУ Василий Машико .
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