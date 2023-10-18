В Челябинске крупный жилой массив остался без отопления

На северо-западе Челябинска крупный жилой массив остался без отопления. Как передает корреспондент РИА «Новый День», из-за повреждения на магистральном трубопроводе со вчерашнего дня отключены горячая вода и теплоснабжение в 112 многоквартирных домах микрорайона №18, ограниченного улицами Чичерина, Комсомольский проспект, 40 лет Победы, Салавата Юлаева, проспект Победы, Звенигородская.