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РИА Новый день

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В Челябинске крупный жилой массив остался без отопления

В Челябинске крупный жилой массив остался без отопления

На северо-западе Челябинска крупный жилой массив остался без отопления. Как передает корреспондент РИА «Новый День», из-за повреждения на магистральном трубопроводе со вчерашнего дня отключены горячая вода и теплоснабжение в 112 многоквартирных домах микрорайона №18, ограниченного улицами Чичерина, Комсомольский проспект, 40 лет Победы, Салавата Юлаева, проспект Победы, Звенигородская.

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