Умер Папа Франциск

Считает большой честью для христиантина умереть в ночь после Пасхи, что и случилось с Франциском. 88-летний Папа Франциск только-только пошел на поправку после бронхита, но был настолько слаб, что не смог самостоятельно прочитать обращение в связи с Пасхой.
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