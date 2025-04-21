Умер Папа Франциск

Считает большой честью для христиантина умереть в ночь после Пасхи, что и случилось с Франциском. 88-летний Папа Франциск только-только пошел на поправку после бронхита, но был настолько слаб, что не смог самостоятельно прочитать обращение в связи с Пасхой.