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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Эпицентр землетрясения, которое ощутили в Барнауле, находился в Республике Алтай

Эпицентр землетрясения, которое ощутили в Барнауле, находился в Республике Алтай

В МЧС рассказали, что толчки зафиксировали по восточной части Алтайского края Землетрясение произошло в Республике Алтай утром 15 февраля, сообщили в Алтае-Саянском филиале Единой геофизической службы РАН.

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