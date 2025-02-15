Эпицентр землетрясения, которое ощутили в Барнауле, находился в Республике Алтай

В МЧС рассказали, что толчки зафиксировали по восточной части Алтайского края Землетрясение произошло в Республике Алтай утром 15 февраля, сообщили в Алтае-Саянском филиале Единой геофизической службы РАН.
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