Экс-теннисист Чесноков заявил, что Рублев не восстановился к матчу с Синнером

Полуфиналист "Ролан Гаррос" и финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков заявил, что фундамент, который российский теннисист Андрей Рублев заложил на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open), поможет ему претендовать на интересные результаты по итогам сезона, а также объяснил его поражение в матче четвертьфинала турнира от итальянца Янника Синнера.
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