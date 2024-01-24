Экс-теннисист Чесноков заявил, что Рублев не восстановился к матчу с Синнером

Полуфиналист "Ролан Гаррос" и финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков заявил, что фундамент, который российский теннисист Андрей Рублев заложил на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open), поможет ему претендовать на интересные результаты по итогам сезона, а также объяснил его поражение в матче четвертьфинала турнира от итальянца Янника Синнера.