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Что надеть на Новый 2023 год: чем «угодить» Черному Кролику, какие цвета подобрать в одежде

Что надеть на Новый 2023 год: чем «угодить» Черному Кролику, какие цвета подобрать в одежде

Следующий 2023 год пройдет под покровительством Черного Водяного Кролика. Если с первого дня расположить этот символ к себе, то удача будет преследовать весь год.

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